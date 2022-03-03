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Генштаб ЗСУ закликав іноземців долучитися до міжнародного легіону сил тероборони

Для іноземців, які протистоятимуть російській агресії, Україна запровадила безвіз.

Генеральний штаб Збройних сил України закликав іноземців долучитися до міжнародного легіону сил територіальної оборони.

"Якщо у вас не українське громадянство… Якщо ви хочете брати активну участь у боротьбі за європейську свободу та демократію. Якщо у вас є бойовий досвід або ви хочете його здобути, стоячи поряд із відважними захисниками України. Час діяти! Приєднуйтесь до міжнародного легіону сил територіальної оборони!", – йдеться у зверненні на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ дає покрокову інструкцію: що потрібно зробити, куди звернутися, які документи мати при собі та як дістатися до пункту збору в Україні, щоб "підписати договір і разом із солдатами з інших країн та України йти воювати проти російських окупаційних сил".

Нагадаємо, 27 лютого президент Зеленський закликав вступати до легіону всіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі, приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

28 лютого Іноземний легіон добровольців було сформовано. Того ж дня президент України підписав указ №82/2022 про запровадження безвізового режиму для іноземців, які допомагатимуть захищати Україну від російської агресії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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