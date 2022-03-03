Генштаб ЗСУ закликав іноземців долучитися до міжнародного легіону сил тероборони

Генеральний штаб Збройних сил України закликав іноземців долучитися до міжнародного легіону сил територіальної оборони.

"Якщо у вас не українське громадянство… Якщо ви хочете брати активну участь у боротьбі за європейську свободу та демократію. Якщо у вас є бойовий досвід або ви хочете його здобути, стоячи поряд із відважними захисниками України. Час діяти! Приєднуйтесь до міжнародного легіону сил територіальної оборони!", – йдеться у зверненні на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ дає покрокову інструкцію: що потрібно зробити, куди звернутися, які документи мати при собі та як дістатися до пункту збору в Україні, щоб "підписати договір і разом із солдатами з інших країн та України йти воювати проти російських окупаційних сил".

Нагадаємо, 27 лютого президент Зеленський закликав вступати до легіону всіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі, приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.