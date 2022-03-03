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Об'єднані Арабські Емірати скасували візи для українців

Громадяни України, котрі прибули в ОАЕ до 3 березня 2022 року, можуть перебувати там упродовж року.

Об'єднані Арабські Емірати скасували візи для українців
Фото: anothercitizenship.com

За інформацією Міністерства закордонних справ і міжнародного співробітництва Об'єднаних Арабських Еміратів, відновлено дію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та урядом ОАЕ про взаємне скасування візових вимог.

Про це в четвер, 3 березня, повідомило Посольство України в ОАЕ.

"Таким чином, усі громадяни України, які прибувають до ОАЕ, з 3 березня 2022 року мають право безвізового в’їзду і перебування на території Еміратів відповідно до положень вищезгаданого Меморандуму", – йдеться в повідомленні на сторінці посольства у фейсбуці.

Міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ додатково повідомило, що, враховуючи гуманітарні умови, в яких опинилися громадяни України, прийнято рішення про надання можливості громадянам України, які заїхали до Еміратів до 3 березня 2022 року, перебувати на території країни терміном до одного року за умови проходження відповідної процедури продовження перебування в ОАЕ (без сплати штрафів за перевищення терміну перебування на території ОАЕ).

Деталі процедури продовження перебування в ОАЕ повідомимо після отримання від еміратської сторони.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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