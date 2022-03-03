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Задача – зробити, щоб кожен метр одеської землі контролювався нами, – Труханов

Мер Одеси подякував за спокійну ніч у місті захисникам України. 

Задача – зробити, щоб кожен метр одеської землі контролювався нами, – Труханов
Фото: Армія інформ

Мер Одеси Геннадій Труханов подякував за спокійну ніч з 2 за 3 березня ЗСУ, територіальній обороні, Національній поліції та всім тим, хто забезпечує мир у місті.

Попри мирну ніч в Одесі, йдуть запеклі бої в українських містах. Гинуть військові та цивільні. Через це потрібно постійно вдосконалювати обороноздатність міста, повідомив Труханов у відеозверненні

"Налагоджується взаємодія між усіма підрозділами і цивільними формуваннями зокрема. Задача – зробити, щоб кожен метр одеської землі контролювався нами", – зазначив Труханов.

Він додав, що містяни мають повідомляти, якщо вони не чують сигналів повітряної тривоги. 

Комунальні служби Одеси працюють, половина громадського транспорту їздить. 

Призначений учора очільником Одеської ВЦА полковник Максим Марченко запевнив, що робиться все можливе та неможливе для спільної перемоги. 

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав Одеський напрямок найгарячішим за минулу добу. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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