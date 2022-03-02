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Президент призначив нових голів Черкаської та Одеської ОДА

Олександра Скічка та Сергія Гриневецького звільнили.

Президент призначив нових голів Черкаської та Одеської ОДА
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Черкаської та Одеської ОДА. Про це повідомляють у відповідних указах на сайті ОП.

Черкаську ОДА очолить Ігор Табурець. Олександра Скічка звільнили за власною заявою.

Ігор Табурець - кадровий військовий, має звання генерал-майора, повідомляє Liga.net. Тривалий час Табурець працював у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Головою Одеської ОДА призначили Максима Марченка. Сергія Гриневецького звільнили.

Як повідомляє Суспільне.Одеса, Максим Марченко був командиром 24 окремого штурмового батальйону "Айдар". У 2017 році був призначений на посаду заступника командира 92 окремої механізованої бригади. Починаючи з травня 2018 року – командир 28 механізованої бригади.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський призначив головою Київської військово-цивільної адміністрації генерала Миколу Жирнова.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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