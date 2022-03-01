Кличко закликав Європарламент підтримати заявку України на вступ до ЄС

Мер Києва Віталій Кличко виступив онлайн на засіданні фракції ЄНП у Європарламенті та закликав європейських депутатів підтримати заявку України на вступ до ЄС.

У телефонній розмові з главою фракції ЄНП у Європарламенті Манфредом Вебером міський голова столиці попросив про надання гуманітарної допомоги Україні та Києву, повідомляє КМДА. «Також Віталій Кличко повідомив депутатам від Європейської народної партії про ситуацію в Україні та Києві. І наголосив, що російська армія обстрілює і руйнує українські міста і селища, вбиває мирне населення. І що демократичний світ повинен зупинити дикість і злочини проти людства, які відбуваються сьогодні в центрі Європи», – йдеться у повідомленні. Також Кличко підкреслив про необхідність надання гуманітарної допомоги Україні та Києву. «Щоб в країні не сталося гуманітарної катастрофи. Я вдячний фракції Європейської народної партії за підтримку українського народу і сподіваюсь, що вони підтримають заявку Україну на вступ до ЄС», – наголосив мер.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі. Ратифікувати угоду мають усі держави-учасники відповідно до конституцій. За даними заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, є перші конструктивні реакції з боку кабінетів усіх трьох президентів Європейського Союзу.

Вступ України до ЄС підтримала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

1 березня Європарламент визнав європейську перспективу України і наголосив, що негайно працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство.