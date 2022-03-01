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Порошенко закликав ЄНП підтримати вступ України в ЄС

ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною, вважає Порошенко.

Порошенко закликав ЄНП підтримати вступ України в ЄС
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко взяв участь у засіданні Європейської народної партії перед дебатами в Європарламенті щодо ситуації в Україні та закликав сприяти швидкому розв'язанню питання про вступ України до Європейського Союзу за спеціальною процедурою, а також надання нашій державі Плану дій щодо членства в НАТО.

«ЄС має невідкладно розпочати процес передвступних переговорів з Україною та надати нашій державі потужну фінансово-економічну допомогу на відбудову зруйнованої інфраструктури», – наголосив п’ятий президент.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до ЄС. Сьогодні її передали постійному представнику Франції, яка головує в Раді Євросоюзу, і почався розгляд.

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