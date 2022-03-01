Зеленський призначив головою Київської військово-цивільної адміністрації генерала Жернова

Кличко лишається мером, після війни все обіцяють повернути на місця.

Харків і Київ для Росії зараз – найбільш важливі мішені. Терор направлений на те, щоб зламати нас, зламати спротив. Ворог йде на столицю так само, як і на Харків.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

Тому оборона столиці зараз – ключовий пріоритет. У всіх містах Україна повинна зробити все можливе, щоб зупинити ворога.

"Захистимо Київ – захистимо державу. Це серце нашої країни, і воно має битися, і воно буде битися", – заявив президент.

Для захисту столиці президент ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської військово-цивільної адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста. Щоб блокувати ворогу підступи до столиці. Ним буде генерал Микола Жернов.

"На високому рівні організував інженерне забезпечення бойових дій Збройних сил України у 14-15 роках. Зараз у РНБО – державний експерт Служби військової безпеки. Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації. Після війни повернемо все на свої місця у столиці", – заявив президент.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану всі обласні адміністрації і КМДА стали військово-цивільними. Очільниками ВЦА стали люди, які керували обласними державними адміністраціями.