Порошенко привітав рішення президента Зеленського офіційно подати заявку України на членство в ЄС

П’ятий президент Петро Порошенко привітав рішення президента Володимира Зеленського подати заявку на вступ України до ЄС.

«Як п’ятий президент України, який підписав Угоду про асоціацію з ЄС і закріпив євроінтеграційний курс у Конституції України, я вітаю рішення шостого президента України Володимира Зеленського офіційно подати заявку України на членство в Європейському Союзі!» – зазначає Петро Порошенко.

«Особлива ситуація вимагає особливих рішень. Закликаю європейських лідерів невідкладно розглянути заявку України та розпочати процес передвступних переговорів», – пише Порошенко у Facebook.

«Україна в Євросоюзі — найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу», – наголосив п’ятий президент.