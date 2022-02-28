В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
ГоловнаПолітика

Порошенко привітав рішення президента Зеленського офіційно подати заявку України на членство в ЄС

Він закликав європейських лідерів невідкладно розглянути заяву України.

Порошенко привітав рішення президента Зеленського офіційно подати заявку України на членство в ЄС
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий президент Петро Порошенко привітав рішення президента Володимира Зеленського подати заявку на вступ України до ЄС.

«Як п’ятий президент України, який підписав Угоду про асоціацію з ЄС і закріпив євроінтеграційний курс у Конституції України, я вітаю рішення шостого президента України Володимира Зеленського офіційно подати заявку України на членство в Європейському Союзі!» – зазначає Петро Порошенко.

«Особлива ситуація вимагає особливих рішень. Закликаю європейських лідерів невідкладно розглянути заявку України та розпочати процес передвступних переговорів», – пише Порошенко у Facebook.

«Україна в Євросоюзі — найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу», – наголосив п’ятий президент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також