Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі.

Фотографію документа оприлюднив речник президента Сергій Никифоров.

"Ваша Високоповажносте! Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про Європейський Союз, має честь подати заявку на членство в Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз", – йдеться в документі.

Фото: facebook/Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Його адресовано головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону, копії – президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президентці Європарламенту Роберті Мецолі.

Стаття 49 Угоди про Євросоюз каже, що будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, вказані в ст. 2, і зобовʼязується провадити їх у життя, може звернутися із заявкою стати членом Союзу. Європейський парламент і національні парламенти інформуються про цю заявку. Документ відправляється в Раду, а вона робить постанову за ним єдиноголосно після консультації з Комісією та після схвалення Європейського парламенту, який ухвалює рішення більшістю членів, які входять до його складу.

Фото: Володимир Зеленський

Умови прийому та зміни виступають предметом угоди між державами-членами та державою, яка подала заявку. Ратифікувати угоду мають всі держави-учасники відповідно до конституцій.

Нагадаємо, вранці президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна звертається до Європейського Союзу з приводу невідкладного приєднання за новою спеціальною процедурою. Особливості цієї процедури поки що не називаються.