Україна звертається по невідкладне приєднання до ЄС за новою спецпроцедурою

"Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями і головне – бути на рівних".

Україна звертається до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання за новою спеціальною процедурою.

Про це під час ранкового звернення до громадян повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями і головне – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що це можливо", – зазначив він.

Зеленський повідомив, що вчора говорив з президентами Португалії, Литви, Франції, Польщі.

"Особливо я вдячний Анджею Дуді. Говорив з прем'єрами Бельгії, Іспанії та прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Підтримка від нашої антивоєнної коаліції – безумовна і безпрецедентна. Європа закрила небо для всіх російських літаків. Глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв'язків з російськими компаніями. Подивимось, чим закінчиться цей тиждень для російської валюти – яким буде падіння рубля. Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого це все вам? Російським матерям, російським вчителям, російським підприємцям та всім іншим. Для чого?" – відзначив він.

За час повномасштабної війни в Україні країна-агресор втратила вже 4500 своїх солдатів.

"Заради чого вони прийшли сюди? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас з нашого Криму? Ялта, Євпаторія, Судак, Сімферополь... Це ж не назви військових таборів для танкістів. Ще раз: чотири з половиною тисячі вбитих російських окупантів. Бросайте вашу технику. Уходите отсюда. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасите ваши жизни", – закликав він.

Президент додав, що всі, хто може долучитися до боротьби з окупантами, повинен це робити.

"Тому було ухвалено рішення непросте – з моральної точки зору, але корисне – з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій – українці з реальним бойовим досвідом – будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз – оборона", – підкреслив президент.

Нагадаємо, Євросоюз надасть Україні летальної зброї на 450 млн євро. Також надійдуть нелетальні вантажі на суму 50 млн євро. Летальну зброю третій країні ЄС надає вперше в історії.