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Російська авіація знову обстріляла Сартану, бомби впали на житлові будинки

Інформація про постраждалих уточнюється.

Російська авіація знову обстріляла Сартану, бомби впали на житлові будинки
Фото: Pravda Gerashchenko

Росія вчинила черговий авіаналіт на селище Сартана біля Маріуполя на Донеччині. Це сталося вранці понеділка, 28 лютого.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

"Ранок 28 лютого для тисяч жителів Сартани розпочався черговим навмисним обстрілом з боку російських окупантів, працювала авіація ворога. Бомби впали на житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – сказано в повідомленні.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що наразі оцінюються масштаби руйнувань після чергового обстрілу російськими військовими мирного населення грецького селища Сартана.

"Армія Росії цілеспрямовано вбиває мирне населення України. Ми ніколи цього не пробачимо і не забудемо", – наголосив Бойченко.

Як повідомляли, внаслідок авіанальоту РФ на Сартану вдень 26 лютого загинули щонайменше троє людей, ще троє поранені.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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