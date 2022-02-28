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Пушилін заявив про зупинку мобілізації в "ДНР" – займуться "гуманітарною складовою"

"Влада" вважає, що закрила напрямки, на "які й була націлена мобілізаційна кампанія".

Пушилін заявив про зупинку мобілізації в "ДНР" – займуться "гуманітарною складовою"
Фото: EPA/UPG

Ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що у визнаній РФ "Донецькій народній республіці" призупинено військову мобілізацію.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

"Вже заповнена необхідна кількість тих напрямків, на які й була націлена мобілізаційна кампанія", – заявив Пушилін в ефірі телеканалу "Росія 24".

"Глава" "ДНР" додав, що влада "республіки" має намір зайнятися "гуманітарною складовою".

Нагадаємо, відкритий напад Росії на Україну почався після визнання нею терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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