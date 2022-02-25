Біля Старобільська українські артилеристи розбили колону російської техніки

На Луганщині, поблизу Старобільська, українські артилеристи завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, яка готувалась до переправи через річку Айдар.

Ворог прорвався через український кордон і намагався зайти з тилу, завдати удару та розірвати лінію оборони українських військ. У результаті окупанти зазнали втрат і відступили.

Як повідомляли, вчора, 24 лютого, о п'ятій ранку президент РФ Володимир Путін заявив про наступ на Україну під приводом "спеціальної військової операції на Донбасі". На Луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільськ. У боях за Щастя було знищено два ворожі танки та захоплено один танк і одну ЗУ-23-2. В районі окупованої Сентянівки наші артилеристи зупинили вогнем ворожу змішану колону броньованої техніки, "градів" та автомобільної техніки.