Захисники знешкодили окупантів, які захопили два авто ЗСУ (оновлено)

Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва.Вони їхали зі сторони Оболоні. Їх уже знешкодили, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр (оновлено).

За ними слідувала колона російських військових вантажівок.

Пресслужби Верховної Ради та штабу ООС також поширила інформацію про те, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій.

"Зокрема, вороги використовують два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України. Просимо громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи", – йдеться у повідомленні.