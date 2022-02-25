Ворог обстріляв військову частину біля Калинівки, є поранені

Ворожі війська обстріляли військову частину 2269 К за Калинівкою.

Калинівська міська рада з посиланням на мера Василя Поліщука повідомила, що по території в/ч випустили одну ракету.

Поранено трьох людей, їх госпіталізували.

Учора під час вибухів на калинівських арсеналах загинули двоє українських військових – начальник групи живучості, старший лейтенант Ігор Олегович Усик, 1994 року народження, народився в с. Рясники Гощанського району Рівненської області, та командир зенітно-артилерійського взводу батальйону охорони, штаб-сержант Олександр Анатолійович Соя, 1983 року народження, уродженець Іванова, житель Калинівки.