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Ворог обстріляв військову частину біля Калинівки, є поранені

Трьох поранених госпіталізовано. 

Ворог обстріляв військову частину біля Калинівки, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: dsns.gov.ua

Ворожі війська обстріляли військову частину 2269 К за Калинівкою.

Калинівська міська рада з посиланням на мера Василя Поліщука повідомила, що по території в/ч випустили одну ракету.

Поранено трьох людей, їх госпіталізували. 

Учора під час вибухів на калинівських арсеналах загинули двоє українських військових – начальник групи живучості, старший лейтенант Ігор Олегович Усик, 1994 року народження, народився в с. Рясники Гощанського району Рівненської області, та командир зенітно-артилерійського взводу батальйону охорони, штаб-сержант Олександр Анатолійович Соя, 1983 року народження, уродженець Іванова, житель Калинівки.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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