Російські військові здалися українським військовим. Про це інформують Сухопутні війська ЗСУ.
На відео окупанти кажуть, що брали участь у військовим навчаннях в Криму. Це солдати 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Улан-Уде, капітан Михоєв Олег Русланович і єфрейтор Касаткін Натан Юрійович.
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Російські окупанти з Улан-Уде здалися у полон ЗСУ
У полон здалися військові 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Улан-Уде.
Російські військові здалися українським військовим. Про це інформують Сухопутні війська ЗСУ.