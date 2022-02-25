Російські окупанти з Улан-Уде здалися у полон ЗСУ

Російські військові здалися українським військовим. Про це інформують Сухопутні війська ЗСУ.



На відео окупанти кажуть, що брали участь у військовим навчаннях в Криму. Це солдати 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Улан-Уде, капітан Михоєв Олег Русланович і єфрейтор Касаткін Натан Юрійович.