Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
До Верховної Ради внесли законопроєкт про загальну мобілізацію
Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські війська взяли в кільце Конотоп, техніка з Сумщини їде в напрямку Києва

Місто Ахтирка героїчно двічі відбило ворожий наступ.

Російські війська взяли в кільце Конотоп, техніка з Сумщини їде в напрямку Києва
Дмитро Живицький
Фото: скрін

Російські війська взяли в кільце місто Конотоп Сумської області. Місто Ахтирка героїчно двічі відбило ворожий наступ. Населені пункти Сумщини взяти в облогу.

Ворожа техніка з Сумщини їде на Київ. Про це вранці 25 лютого у відеозверненні повідомив голова Сумської ОДА – керівник військової цивільної адміністрації Дмитро Живицький.

Бій за Суми ведуть зокрема і бійці територіальної оборони. 

"Дуже багато техніки пройшло транзитом, направляється у західному напрямку", – додав він. 

Живицький закликав чинити спротив окупанту всіма силами. 

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також