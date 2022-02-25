Facebook запровадив додаткову функцію для українців – вони зможуть заборонити людям, які не є "друзями", завантажувати та ділитися фотографіями свого профілю або переглядати пости.

Про це повідомив керівник відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер.

«Ми запустили нову функцію в Україні, яка дозволяє людям заблокувати свій профіль, щоб забезпечити додатковий рівень конфіденційності та безпеки… Це інструмент для людей в Україні, який дозволяє одним кліком заблокувати свій обліковий запис, швидко застосувавши існуючі налаштування конфіденційності та нові функції, – розповів він. – Коли профіль людини заблоковано, люди, які не є її друзями, не зможуть завантажувати або ділитися її фото профілю або переглядати її публікації у своїй хроніці".

Раніше цей інструмент використовували в інших країнах світу, зокрема в Афганістані. Заява представника Facebook зроблена після того, як США попередили про те, що "російські сили складають списки ідентифікованих українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів після військової окупації".

Нагадаємо, міністр культури та інформації Олександр Ткаченко закликав українців банити у соцмережах канали російської пропаганди.