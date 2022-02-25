Українців закликають атакувати у фейсбуці «Росію 1», ТАCС та інші канали пропаганди окупантів

Міністр культури та інформації Олександр Ткаченко закликав атакувати стовінки російських пропагандистів у Facebook.
Про це він написав у Фейсбуці.
"Пропоную підтримати флешмоб. Ті, хто зараз у телефонах (а таких багато) – давайте разом банити кремлівських фейкометів. Переходимо на сторінку, натискаємо Report – False Information – Politics – Submit – Done. Пару кліків, а стільки задоволення", – каже Ткаченко.
Міністр перерахував короткий перелік каналів пропаганди оккупантів:
РІА Новини
Вести.ру
Телеканал Росія 1
ТАСС
RT
Новини першого каналу
Ткаченко додав, що пропагандистів Кремля є чимало. І список вищий – у рази більший, закликавши розширювати його власноруч.
Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував список Telegram-каналів, які активно поширюють дезінформацію та беруть участь в кампаніях з дестабілізації ситуації в Україні.
"Ще раз нагадуємо, що це - ворожі канали! Інформаційні ресурси, підконтрольні РФ, вже переросли статус пропагандистів", - зазначили у центрі.
Зокрема правоохоронці просять не довіряти інформації з таких джерел:
https://t.me/svodkidprhttps://t.me/swodki
https://t.me/pushilindenishttps://t.me/oddr_info
https://t.me/luganskallnewshttps://t.me/novorosinform
https://t.me/ghost_of_novorossia
https://t.me/antimaidan
https://t.me/faceofwar
https://t.me/uranewshttps://t.me/politrings
https://t.me/rezident_uahttps://t.me/chergovii
https://t.me/legitimniy
@rezident_ua
@first_political
@nabludatels
@Ten_NaPleten
@sheptoon
@KrokooDil
@spletnicca
@ZE_kartel
@zradaperemoga
@skosoi
@buntariy life_odessa
@legitimniy_live
@cherniy_kvartal
@EQUILIBRIUM2019
@chistoprikol
@newswash
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