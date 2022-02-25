Українців закликають атакувати у фейсбуці «Росію 1», ТАCС та інші канали пропаганди окупантів

Міністр культури та інформації Олександр Ткаченко закликав атакувати стовінки російських пропагандистів у Facebook.

Про це він написав у Фейсбуці.

"Пропоную підтримати флешмоб. Ті, хто зараз у телефонах (а таких багато) – давайте разом банити кремлівських фейкометів. Переходимо на сторінку, натискаємо Report – False Information – Politics – Submit – Done. Пару кліків, а стільки задоволення", – каже Ткаченко.

Міністр перерахував короткий перелік каналів пропаганди оккупантів:

РІА Новини

Вести.ру

Телеканал Росія 1

ТАСС

RT

Новини першого каналу

Ткаченко додав, що пропагандистів Кремля є чимало. І список вищий – у рази більший, закликавши розширювати його власноруч.



Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував список Telegram-каналів, які активно поширюють дезінформацію та беруть участь в кампаніях з дестабілізації ситуації в Україні.



"Ще раз нагадуємо, що це - ворожі канали! Інформаційні ресурси, підконтрольні РФ, вже переросли статус пропагандистів", - зазначили у центрі.

Зокрема правоохоронці просять не довіряти інформації з таких джерел:

https://t.me/svodkidprhttps://t.me/swodki

https://t.me/pushilindenishttps://t.me/oddr_info

https://t.me/luganskallnewshttps://t.me/novorosinform

https://t.me/ghost_of_novorossia

https://t.me/antimaidan

https://t.me/faceofwar

https://t.me/uranewshttps://t.me/politrings

https://t.me/rezident_uahttps://t.me/chergovii

https://t.me/legitimniy

@rezident_ua

@first_political

@nabludatels

@Ten_NaPleten

@sheptoon

@KrokooDil

@spletnicca

@ZE_kartel

@zradaperemoga

@skosoi

@buntariy life_odessa

@legitimniy_live

@cherniy_kvartal

@EQUILIBRIUM2019

@chistoprikol

@newswash

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