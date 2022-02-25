Місія ОБСЄ припиняє роботу в Україні

Організація з безпеки і співробітництва в Європі припиняє свою місію в Україні та евакуює співробітників з України. Про це йдеться у заяві генерального секретаря організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява ОБСЄ.

"У зв'язку з тривалими бойовими діями і погіршенням ситуації з безпекою в Україні, за погодженням з чинним головою я прийняв рішення якомога швидше тимчасово евакуювати всіх членів міжнародної місії з України", - йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що ОБСЄ сподівається на відновлення місії, "коли дозволять обставини ".

"Це рішення було прийнято нелегко, і переїзд має бути тимчасовим. Безпека відданих справі жінок і чоловіків, які служать неупередженими очима та вухами міжнародного співтовариства на місцях по всій країні, є надзвичайно важливою ", - зазначили в ОБСЄ.

В ОБСЄ нагадли, що створили Спеціальну моніторингову місію (СММ) у 2014 році.