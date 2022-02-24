Російський окупант, якого затримали українські військові, передав привіт своїм товаришам з російської армії та закликав їх іти з України.

Відео опублікували Сухопутні війська України.

На ньому пораненому загарбнику надають медичну допомогу і просять щоб він звернувся до своїх друзів-росіян. При цьому хлопець зізнається, що приїхав із Нижнього Новгорода.

"Російський окупант Телков Ю.С. передає привіт своїм товаришам з російської армії та стверджує, що в Україні їм ніхто не радий!" — йдеться в описі до відео.

"Друзі, їдьте звідси, вам тут не раді, - говорить Телков.

Нагадаємо, раніше під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ. Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео допиту захопленого у полон командира взводу російських окупантів. Чоловік зізнався, що він є російським військовим-контрактником та розповів, що його бригада зайшла в Україну з території Білорусі.