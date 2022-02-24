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У Вугледарі через влучення ворожого снаряда в лікарню загинули чотири людини

Ще 10 поранено, з них шестеро - медики.

У Вугледарі Донецької області ворожий снаряд влучив у лікарню, внаслідок чого загинули чотири людини, ще 10 отримали поранення. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, серед постраждали шестеро медиків.

Нагадаємо, раніше під час ворожого обстрілу Вугледара загинули троє цивільних людей.

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