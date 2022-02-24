У Вугледарі через влучення ворожого снаряда в лікарню загинули чотири людини

Ще 10 поранено, з них шестеро - медики.

У Вугледарі Донецької області ворожий снаряд влучив у лікарню, внаслідок чого загинули чотири людини, ще 10 отримали поранення. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, серед постраждали шестеро медиків.