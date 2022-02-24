Порошенко закликав союзників запровадити проти Росії пекельні санкції і дати Україні якомога більше зброї

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко вважає, що атакою на Україну Володимир Путін оголосив війну всьому цивілізованому світу. Він закликав міжнародних партнерів до реальної підтримки і введення пекельних санкцій.

«В першу чергу чого зараз потребує Україна – це ленд-ліз, високотехнологічна зброя, захисна, летальна – для того, щоб рішення кожного російського солдата зайти на святу українську землю не залишилося безкарним», – наголосив п’ятий президент.

«Я хочу, щоб всі побачили, що Київ демонструє відповідальну поведінку. І нам зараз треба зробити рішучі дії по терміновій організації заходів територіальної оборони, включно з роздачею зброї цивільному населенню, запуску дронів, засобів комунікації і все інше для того, щоб підвищити ціну, якщо загарбник буде просуватися далі», – пояснює лідер партії.

«Ми вимагаємо пекельних санкцій і твердо переконані, що вони будуть. Надія на армію. Надія на український народ, і надія на наших партнерів. Найважче буде протриматися перші три дні, тому що потім ми будемо мати позицію наших партнерів, які дозволять нам підвищити ефективність нашої боротьби. Я твердо переконаний, що ми протримаємося», – говорить Порошенко.