ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ

О п'ятій ранку президент РФ заявив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Про це він сказав у "зверненні до нації" на телеканалі "Россия 24".

"Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета – захистити людей, які протягом 8 років зазнають знущань, геноциду, з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути до демілітаризації та денацифікації України", – сказав очільник атакуючої країни.

Наступ він пояснив ситуацією на Донбасі, статутом ООН, рішенням Ради Федерації та угодами з ОРДЛО.

"У звʼязку з ст.51 ч.7 статуту ООН, у санкції Ради Федерації Росії і у виконання ратифікованих ФІедеральних зборів 22 лютого цього року угодів про дружбу та взаємодопомогу з "ДНР" і "ЛНР" мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції", – заявив він.

За словами Путіна, "агресивні країни НАТО не можуть пробачити росіянам повернення Криму".

Він заявив, що РФ не може "відчувати себе в безпеці" та розвиватися в умовах постійної загрози, яка "надходить від України".

"У 2008 році ми відстояли свою незалежність на Донбасі, у 2014 підтримали кримчан і севастопольців. Поставили заслон терористам у Сирії. У нас тоді не було іншого вибору, нема і зараз", – заявив керівник країни-агресора.

Він додав, що "обставини вимагають негайних дій". При цьому сказав, що в плани не входить окупація українських територій.

Путін попередив, що РФ є однією з найпотужніших ядерних держав і сказав, що напад на країну призведе до погромів агресора. Путін сказав, що для всіх, хто буде йому заважати і погрожувати, відповідь РФ буде негайною і призведе до наслідків, з якими ніхто ще не стикався.

"Усі необхідні рішення ухвалені", – заявив він.

Президент РФ кілька разів підкреслив, що дії Росії "є самозахистом".

"Маю звернутись до військових України: шановні товариші, ваші батьки і прадіди не для того воювали з фашистами, щоб сьогодні служити їхнім послідовникам... Закликаю вас скласти зброю і йти додому. Всі, хто це виконає, зможе спокійно повернутись додому, покинувши зони бойових дій", – сказав він.

Відповідальність за можливе кровопролиття він поклав на режим "київської хунти".

Білоруський опозиційний канал Nexta Live з метаданих звернення Путіна зауважив, що воно було записано ще 21 лютого.