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Кива в ефірі РосТВ закликав росіян "звільнити Україну"

Кива звернувся до росіян: "Україні потрібне звільнення і ми розраховуємо на вас".

Народний депутат від "Опозиційної платформи за життя" Ілля Кива взяв участь у ефірі пропагандистського телеканалу "Россия-1", в якому звернувся до росіян зі словами "Україні потрібне звільнення і ми розраховуємо на вас".

Про це у Facebook повідомив народний депутат Дмитро Гурін.

"Ілля Кива дві години тому виступив в програмі Скабеєвої (Ольга Скабеєва - російська телеведуча - ред.) на каналі "Россия-1" і заявив, що «Україні потрібне звільнення і ми розраховуємо на вас»", - написав Гурін.

Він зазначив, що цей виступ народного депутата України на державному російському каналі побачив кожний 17 росіянин.

Нагадаємо, раніше Кива відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до депутатів Ради на тлі загрози вторгнення РФ повернутися в Україну. Кива заявив, що "це не його війна" і захищати Зеленського він не буде.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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