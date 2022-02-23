Окупанти обмежили перетин адмінмежі з Кримом

Окупанти з боку Криму пропускають на півострів лише осіб, які мають т.зв. "документи", що "посвідчують належність до громадянства РФ". На вихід з Криму не випускають нікого.

Російські силовики обмежили для людей перетин адмінкордону між окупованим Кримом та Херсонською областю.

Про це у коментарі "Суспільному Крим" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Контрольні пункти в’їзду та виїзду на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом на підконтрольній українській владі території - працюють. Прикордонники продовжують здійснювати оформлення в обох напрямках. У той же час від громадян, які перетинають адмінмежу, з’явилась інформація, що окупанти відмовляють певній категорії громадян у в’їзді на тимчасово окуповану територію. Була також інформація про те, що не випускають певну категорію громадян з півострова аргументуючи тим, що КПВВ на материковій частині не працюють, але хочу ще раз наголосити, що КПВВ на підконтрольній українській владі території - функціонують. За минулу добу адмінмежу перетнуло близько 1 200 осіб", - сказав Демченко.

Зі свого боку Представництво Президента України в АР Крим повідомляє, що представники окупаційної адміністрації РФ на окупаційних пунктах пропуску на адмінмежі з боку окупованого Криму пропускають на півострів лише осіб, які мають т.зв. "документи", що "посвідчують належність до громадянства РФ", а на вихід з Криму не випускають нікого.

У постпредстві наголошують, що Україна не закривала ці КПВВ.

Нагадаємо, за даними української розвідки, окупаційні силовики сьогодні ввечері евакуювали всіх працівників хімічного заводу "Титан", розташованого на півночі Криму. За версією розвідників, це може свідчити про підготовку теракту або хімічної диверсії на об’єкті.