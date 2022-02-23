Верховна Рада впровадила надзвичайний стан в Україні

Цей режим запрацює з 00 год. 24 лютого по всій території, крім Донеччини і Луганщини.

Фото: скріншот Секретар РНБО під час представлення указу про НС

Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила впровадження надзвичайного стану на території всієї України, крім Донеччини і Луганщини. Там з 2014 року через війну уже діє особливий правовий режим.

За проголосували 335 народних депутатів, з них "Слуга народу" – 225, ОПЗЖ – 1, "Євросолідарність" – 22.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив під час виступу, що захоплення України не є можливим без дестабілізації ситуації, і саме тому необхідно впровадити НС.

Ступінь обмежень у областях визначатиметься місцевими комісіями залежно від рівня загроз. У прикордонних з Росією і Білоруссю регіонах обмеження будуть більшими. НС запрацює з 24 лютого.

"21 лютого 2022 року керівництвом Російської Федерації визнано незалежність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" та прийнято рішення щодо введення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей підрозділів збройних сил Російської Федерації.

Такі дії є продовженням політики Російської Федерації щодо ескалації збройної агресії проти України, навʼязування сепаратизму, провокування міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, масових безпорядків, що загрожує безпеці, життю і здоровʼю громадян, державному суверенітету, конституційному ладу та територіальній цілісності України.

Підривна діяльність спеціальних служб Російської Федерації, підтримувана нею діяльність сепаратистських сил, кримінальних та незаконних військових угруповань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, здійснення ними терористичної діяльності набули характеру збройного протистояння і загрожують поширенню на інші регіони України.

З метою нормалізації обстановки в державі, забезпечення захисту та охорони державного кордону, протидії злочинності, підтримання громадської безпеки і порядку, створення умов для належного функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування та інших інститутів громадянського суспільства, запобігання спробам захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства, керуючись пунктами 5 і 6 другої статті 4 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану", на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до пункту 21 статті 106 Конституції України постановляю” ввести на території всіх областей, крім Донецької і Луганської і АР Крим, міста Києва надзвичайний стан з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У разі необхідності його продовжать ще на 30.

Згідно з текстом указу, передбачається:

встановлення особливого режиму вʼїзду та виїзду (за потреби)

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби)

посилення охорони громадського порядку та обʼєктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом (за потреби)

заборона страйків

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обовʼязковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень

запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години – за потреби)

перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспорту, багажу і вантажів

заборона призовникам, військовозобовʼязаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного терцентру комплектування та соцпідтримки, ЦУ або регіонального органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки

заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку

заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв

радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особливі правила користування звʼязком та передачі інформації через компʼютерні мережі (за потреби)

На вимогу депутатів із тексту указу виключили формулювання про обмеження свободи пересування по території, де вводиться НС. Також виключили дозвіл на огляд службових приміщень і житла громадян, виключили дозвіл на регулювання роботи теле- та радіоцентрів, виключили право на порушення конституційним шляхом питання про заборону діяльності політичних партій, ГО в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоровʼя населення або захисту прав і свобод людей.

Народний депутат Ярослаа Железняк ("Голос") зазначив, що більшість вимог опозиції щодо Указу про надзвичайний стан враховано.

Через узгодження цих пунктів в указі засідання стосовно введення НС відклали на кілька годин – воно було заплановане на 17:30.

Здійснення заходів по впровадженню і забезпеченню НС покладається на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та військкомати. У кожній області на чолі з главою ОДА буде створено штаб, який вирішуватиме питання про перелік обмежень.

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що радикально обмеження на житті українців не позначиться.

Згідно з законом "Про правовий режим надзвичайного стану", НС – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Воєнний стан в Україні введуть у разі нападу. Зараз такої необхідності немає.

У прикордонних регіонах також впроваджено додаткові режимні обмеження, зокрема на рух транспорту дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.