У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська
Путін нас не дурить
Путін нас не дурить
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Україна розірве дипломатичні зносини з РФ? Схема та наслідки
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
Китай виступає за незалежність України: сигнал Москві від Пекіна
ГоловнаСуспільствоВійна

Світ має як один стати на захист України, - Кулеба

Глава українського МЗС після виступу на Генасамблеї ООН повідомив, що "почув обнадійливу позицію генсекретаря ООН, його готовність боротися за організації".

Світ має як один стати на захист України, - Кулеба
Фото: скріншот відео

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в коментарі журналістам після виступу на сесії Генасамблеї ООН заявив, що світова спільнота повинна виступити на захист України від російської агресії.

"В 1994 році Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу. Ми зробили неоціненний внесок у світову безпеку. І тому ми переконані, що сьогодні світ має як один стати на захист України і допомогти нам відстояти нашу незалежність",  сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що "зараз в буквальному сенсі від кожної країни-члена ООН залежить, чи буде зроблено все для того, щоб захистити світовий порядок і не допустити руйнування і дискредитації і ООН з боку Росії".

Глава МЗС України зазначив, що почув "обнадійливу позицію генсекретаря ООН, його готовність боротися за ООН". 

Кулеба наголосив, що Україна з приводу російської агресії вкотре пропонує скликати саміт у форматі постійних членів Ради Безпеки Організації об'єднаних націй із включенням України, Туреччини та Німеччини.

"Немає такої держави-члена ООН, яка не може зараз надіслати чіткий сигнал в Москву, що ця війна не потрібна світові і Росія має зупинитися. Саме до цього я закликав сьогодні Організацію об'єднаних націй", - додав Кулеба. 

Нагадаємо, під час виступу на сесії Генасамблеї Дмитро Кулеба заявив, що Україна чекає від ООН рішення розмістити миротворчу місію.

Напередодні глава МЗСУ запросив Трійку ОБСЄ в Україну для встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також