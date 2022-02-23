Світ має як один стати на захист України, - Кулеба

Глава українського МЗС після виступу на Генасамблеї ООН повідомив, що "почув обнадійливу позицію генсекретаря ООН, його готовність боротися за організації".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в коментарі журналістам після виступу на сесії Генасамблеї ООН заявив, що світова спільнота повинна виступити на захист України від російської агресії.

"В 1994 році Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу. Ми зробили неоціненний внесок у світову безпеку. І тому ми переконані, що сьогодні світ має як один стати на захист України і допомогти нам відстояти нашу незалежність", сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що "зараз в буквальному сенсі від кожної країни-члена ООН залежить, чи буде зроблено все для того, щоб захистити світовий порядок і не допустити руйнування і дискредитації і ООН з боку Росії".

Глава МЗС України зазначив, що почув "обнадійливу позицію генсекретаря ООН, його готовність боротися за ООН".

Кулеба наголосив, що Україна з приводу російської агресії вкотре пропонує скликати саміт у форматі постійних членів Ради Безпеки Організації об'єднаних націй із включенням України, Туреччини та Німеччини.

"Немає такої держави-члена ООН, яка не може зараз надіслати чіткий сигнал в Москву, що ця війна не потрібна світові і Росія має зупинитися. Саме до цього я закликав сьогодні Організацію об'єднаних націй", - додав Кулеба.

Нагадаємо, під час виступу на сесії Генасамблеї Дмитро Кулеба заявив, що Україна чекає від ООН рішення розмістити миротворчу місію.

Напередодні глава МЗСУ запросив Трійку ОБСЄ в Україну для встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження.