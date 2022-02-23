ЄС офіційно запровадив санкції щодо Росії

В Євросоюзі наголосили - в разі потреби введуть більш широкі політичні та економічні санкції та закликали Росію скасувати визнання самопроголошених республік.

Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо Російської Федерації, яка визнала самопроголошені республіки українського Донбасу.

Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті ЄС.

"Рада сьогодні ухвалила пакет заходів у відповідь на рішення Російської Федерації приступити до визнання непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей України як незалежні утворення та подальше рішення про введення російських військ у ці області", - йдеться в заяві Євросоюзу.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що "такі рішення незаконні та неприйнятні. Вони порушують міжнародне право, територіальну цілісність та суверенітет України, міжнародні зобов'язання Росії та ведуть до подальшої ескалації кризи".

Пакет санкцій включає:

Адресні санкції проти 351 депутата Держдуми, які 15 лютого проголосували за звернення до російського президента щодо визнання "ЛДНР";

проти 351 депутата Держдуми, які 15 лютого проголосували за звернення до російського президента щодо визнання "ЛДНР"; Санкції проти 27 високопосадовців РФ та компаній , "які відіграли роль у підриві чи загрозі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України". До них у ЄС віднесли урядовців, причетні до незаконних рішень; банки та підприємці/олігархи, які підтримують фінансово або матеріально російські операції на Донецькій та Луганській територіях або отримують з них вигоду; старші офіцери, які зіграли роль у вторгненні та діях з дестабілізації обстановки; та осіб, відповідальних за ведення дезінформаційної війни проти України;

, "які відіграли роль у підриві чи загрозі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України". До них у ЄС віднесли урядовців, причетні до незаконних рішень; банки та підприємці/олігархи, які підтримують фінансово або матеріально російські операції на Донецькій та Луганській територіях або отримують з них вигоду; старші офіцери, які зіграли роль у вторгненні та діях з дестабілізації обстановки; та осіб, відповідальних за ведення дезінформаційної війни проти України; "Заморожування" активів та заборона на надання коштів особам та організаціям, включеним до переліку. Крім того, ввели заборону на поїздки, яка застосовується до підсанкційних осіб, перешкоджає їхньому в'їзду або транзиту через територію ЄС.

Є також обмеження економічних відносин з бойовиками "ЛДНР".

Нові заходи будуть спрямовані на торгівлю з двох непідконтрольних уряду регіонів у ЄС та ЄС, щоб гарантувати, що винні ясно відчують економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій.

"Сьогоднішнє рішення запроваджує, зокрема, заборону на ввезення товарів з непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, обмеження на торгівлю та інвестиції, пов'язані з деякими секторами економіки, заборону на надання туристичних послуг та заборону експорту деяких товарів. та технології", - йдеться в рішенні ЄС.

ЄС застосував також фінансові обмеження. Це галузева заборона на фінансування Росії, її уряду і Центрального банку. Євросоюз обмежив доступ російської держави та уряду до капіталу та фінансових ринків та послуг ЄС.

В ЄС наголосили, що в разі потреби введуть більш широкі політичні та економічні санкції та закликали Росію скасувати визнання самопроголошених республік.

Нагадаємо, вчора Великобританія заявила, що вводить санкції проти пʼяти банків Росії та трьох олігархів. Персональні обмеження також ввели проти братів Ротенбергів і Тимченка – людей з орбіти Путіна.

23 лютого стало відомо, що під санкції ЄС потрапили російські пропагандисти включно з речницею МЗС РФ Марією Захаровою.