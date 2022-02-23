Фото: president.gov.ua

До Києва для висловлення солідарності президенту України Володимиру Зеленському прибули президенти Польщі і Литви Анджей Дуда та Ґітанас Науседа. У межах візиту глави держав підписали спільну декларацію.

У ній засуджується рішення Росії про визнання тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей "незалежними", а також підтримується надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Текст документу оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Росія свідомо і в односторонньому порядку вийшла з Мінських домовленостей і відтак несе повну відповідальність за подальше погіршення безпекової ситуації на місцях. Ми підтверджуємо нашу рішучу відданість суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з її територіальними водами. Рішення Російської Федерації визнати «ЛНР» і «ДНР» не матиме правових наслідків", – йдеться у декларації.

Президенти Польщі, Литви та України закликали міжнародну спільноту вжити рішучих і далекосяжних кроків у відповідь на цей ще один акт агресії, здійснений Росією проти суверенітету й територіальної цілісності України. Така відповідь має включати швидке запровадження потужного пакету санкцій проти Російської Федерації, включно із заходами, спрямованими на "Північний потік – 2".

Окрім цього зазначається, що Україна заслуговує на найпотужнішу підтримку своїх європейських і євроатлантичних прагнень, що відповідає волевиявленню та вибору українського народу.

"Литва і Польща підтверджують свою підтримку європейської перспективи України згідно з відповідними спільними деклараціями від 18 березня і 3 травня 2021 року. Ми підкреслюємо, що, враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і внутрішніх реформ, а також нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС, і Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети", – йдеться у документі.

Після перемовин президенти трьох країн виступили із заявами перед пресою.

Фото: president.gov.ua

"Особиста присутність у Києві справжніх друзів – президента Польщі Анджея Дуди і Литви Гітанаса Науседи – дуже важливо. Вони приїхали підтримати Україну в непростий час", – зазначив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу.

Він висловив президентам подяку за військову підтримку і те, що дипломати їхніх країн залишаються працювати в Україні.

Анджей Дуда під час виступу зазначив, що він спільно з президентом Науседою прибув для підтримки друзів-українців перед російською загрозою.

"Наша зустріч у Києві є висловленням підтримки в цей складний час. Ми, президенти держав, які сусідують з Росією. Росією, яка становить для України реальну загрозу. Як президент Польщі, знаючи багатьох росіян, не сумніваюсь, що звичайні громадяни не хочуть боротися, хочуть, щоб їх бачили як громадян світу. Під час переговорів ми зосередились на питаннях, повʼязаних із безпекою", – зазначив він.

Дуда засудив визнання "незалежності" ОРДЛО з боку Росії і закликав представників Росії перестати порушувати міжнародне право, забрати свої війська і утриматися від збройних дій.

Гітанас Науседа заявив, що прибув до Києва для підтримки України.

"Поведінка Росія – негідна, це не є приводом до подиву. 8 років тому це почалося у Криму і на Донбасі. Хочу, щоб мене чітко почули: Луганськ і Донецьк є і завжди будуть частиною України", – підкреслив він.

Президент Литви запевнив, що Україна може розраховувати на повну підтримку міжнародної спільноти.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна "склала свій іспит" у прагненні євроатлантичної інтеграції, а нинішня політична ситуація – насамперед є іспитом для західної спільноти.

Україна, Польща та Литва – члени Люблінської трійки. Востаннє глави держав зустрічались в Україні у грудні 2021.