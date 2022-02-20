Польща скликає спеціальне засідання ОБСЄ через загострення на сході України

До участі у засіданні запрошено спеціального представника Мікко Кіннунена та керівника СММ ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

Польща ініціює проведення спеціального засідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через посилення російських обстрілів на сході України.

Про це у Twitter повідомив постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський.

"На вимогу України Польща скличе позачергове засідання постійної ради ОБСЄ. Я запросив до участі спеціального представника Мікко Кіннунена та керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (Яшара Халіта Чевіка - ред.). Вирішення проблем безпеки є основним завданням ОБСЄ", - написав він.

Upon request of @UKRinOSCE the 🇵🇱 @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd — Adam Hałaciński (@AdamHalacinski) February 20, 2022

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив Трійку ОБСЄ Анн Лінде, Збіґнєва Рау та Буяра Османі невідкладно здійснити візит в Україну задля встановлення фактів у рамках механізму раннього попередження.

Цього понеділка генсек ОБСЄ Хельга Шмід утретє в історії застосувала інструментарій раннього попередження конфліктів у звʼязку з діями Росії проти України.

До цього Україна звернулась із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму.

Згідно з третім розділом Віденського документу ОБСЄ від 2011 року, держави-учасниці мають співпрацювати одна з одною щодо будь-якої незвичайної та незапланованої діяльності їхніх військових сил поза місцями звичного розташування в мирний час.

Держава, яка має занепокоєння щодо такої діяльності, може спрямувати іншій державі, яка проводить таку активність, запит на розʼяснення. На відповідь передбачено 48 годин.

Держава, яка направила запит, після розгляду відповіді може запросити зустріч із державою, яка веде військову активність. Зустріч також має бути скликана протягом 48 годин.

РФ не відповіла на запит, після чого Україна скликала зустріч. Від зустрічі країна-агресор відмовилася також і аргументувала це тим, що "не веде незвичної військової діяльності".