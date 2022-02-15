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Росія повідомила ОБСЄ, що не братиме участі в консультаціях щодо Віденського документа

"Росія не веде військової діяльності, яке потребує повідомлення за Віденським документом".

Росія повідомила ОБСЄ, що не братиме участі в консультаціях щодо Віденського документа
Фото: Коммерсант

Росія повідомила ОБСЄ про те, що не братиме участі в консультаціях згідно з Віденським документом, які скликала Україна.

Про це провладне агентство ТАСС написало у телеграмі.

“Росія не веде військової діяльності, яке потребує повідомлення за Віденським документом”, – зазначив голова делегації РФ Костянтин Гаврилов.

Заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко також повідомив, що Москва відмовилася брати участь у консультаціях країн-учасниць ОБСЄ щодо дотримання Віденського документа про заходи зміцнення довіри та безпеки для прояснення ситуації на російсько-українському кордоні.

Відомо, що згідно з даними ОБСЄ, консультації пройдуть 15 лютого о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, 11 лютого Україна офіційно застосувала механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом ІІІ Віденського документа, та звернулася до Російської Федерації. Згідно з положеннями Віденського документа, РФ мала надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь.

Російська Федерація не відповіла на запит України, тому 13 лютого Україна скликала зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ Росії уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму.

Кулеба сьогодні під час брифінгу заявив: у разі якщо результати зустрічі будуть незадовільними, він може ініціювати проведення у п'ятницю, 18 лютого в ОБСЄ спільного засідання Постійної ради і Форуму безпекового співробітництва для можливого вироблення рекомендацій про подальші кроки щодо Росії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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