Шольц не робив російський ПЛР-тест перед зустріччю з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився від пропозиції російської сторони зробити йому тест на коронавірус перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Шольц вирішив зробити ПЛР-тест, необхідний для допуску в Кремль, у німецького лікаря при посольстві Німеччини в Москві. В оточенні канцлера повідомили, що представників органів охорони здоров'я Росії запросили бути присутнім на тестуванні Шольца.

Весь комплект, необхідний для здійснення тесту, привезли з Німеччини. Зазначається, що окрім Шольца, ще до від'їзду з ФРН тест також мали зробити члени його делегації та супроводжуючі журналісти - всього 50 осіб.

Зазначимо, що кілька днів тому президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Москви також відмовився від російського ПЛР-тесту. У підсумку для дотримання соціальної дистанції президенти сиділи на переговорах на протилежних кінцях столу завдовжки шість метрів.

Нагадаємо, Шольц прибув до Москви вранці 15 лютого для переговорів із Путіним за зачиненими дверима. У центрі уваги буде криза довкола України.

14 лютого Шольц відвідав Україну.