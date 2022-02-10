Макрон відмовився здати російський тест на COVID, тому його посадили далеко від Путіна, - Reuters

В оточенні Макрона не могли погодитися з тим, що росіяни отримають ДНК президента Франції.

Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон відхилив прохання Кремля здати російський тест на COVID-19, тому його тримали на відстані від російського президента Володимира Путіна під час зустрічі цього тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в оточення Макрона.

Під час зустрічі в Кремлі в понеділок Макрон і Путін сиділи на протилежних кінцях 4-метрового столу. За словами співрозмовників агентства, Макрону дали вибір: або він погодиться на ПЛР-тест, проведений російською стороною, або він відмовиться і змушений буде дотримуватись суворішого соціального дистанціювання.

"Ми дуже добре знали, що це означає відсутність рукостискання, а також довгий стіл. Але ми не могли погодитися з тим, що вони отримають ДНК президента", - повідомило Reuters одне з джерел в оточенні Макрона.

Фото: EPA/UPG

Друге джерело з оточення Макрона підтвердило, що французький лідер відмовився проходити російський ПЛР-тест. За його словами, Макрон замість цього пройшов французький ПЛР-тест перед від’їздом і тест на антиген, проведений його власним лікарем один раз в Росії.

"Росіяни сказали нам, що Путіна потрібно тримати в суворій медичній бульбашці", – повідомило друге джерело.

Нагадаємо, переговори лідерів двох країн пройшли в Кремлі 7 лютого і тривали понад п'ять годин. За підсумками Путін заявив, що зустріч з Макроном пройшла у діловому ключі, вона була змістовною та корисною. Він уточнив, що обговорив із французьким президентом питання нерозширення НАТО та ситуацію навколо України.