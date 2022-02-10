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ЗМІ: Росія скасувала перекриття району в Азовському морі, але залишила - в Чорному

Через Чорне море проходять 95% морського експорту України.

Росія скасувала перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки. Відповідне повідомлення випустило сьогодні управління навігації та океанографії міноборони РФ. Водночас Росія не скасувала перекриття акваторій у Чорному морі, через яке проходять 95% морського експорту України.

Про це повідомив у Facebook керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

"О 16:43 сьогодні 10.02.2022 управління навігації та океанографії Міноборони РФ повідомило про скасування перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки", - написав Клименко.

Фото: Андрій Клименко

На думку експерта, причиною такого рішення став безпрецедентний тиск на Росію з боку України та світу щодо цієї проблеми.

"Не виключаю, що сьогодні міністр закордонних справ Великої Британії використала цю тему під час зустрічі з Лавровим в Москві. (для Британії свобода судноплавства стоїть в одному ряду зі свободою слова)", - написав Клименко.

Він не виключив і інших причин, зокрема, що Росія готує якусь іншу провокацію.

Нагадаємо, Росія під приводом проведення військово-морських навчань 13-19 лютого перекриває практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. РФ оголосила ці райони небезпечними для плавання, адже навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Карта закритих районів свідчить про можливість підготовки "морської блокади" українських портів. У МЗС, зокрема, заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України. 

Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні, зауважили у ВМС ЗСУ.

Посольство США в Україні повідомило, що Росія своїми діями обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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