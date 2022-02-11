Норвегія закликає своїх громадян не їздити до України

"У зв’язку з напруженою та непередбачуваною ситуацією".

Міністерство закордонних справ Норвегії рекомендує своїм громадянам не їздити до України без нагальної потреби. Відповідне застереження оприлюднене на сайті норвезького зовнішньополітичного відомства.

У міністерстві нагадали, що з 2014 року громадянам Норвегії рекомендовано не їздити до Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму.

"У зв’язку з напруженою та непередбачуваною ситуацією в Україні Міністерство закордонних справ посилює застереження щодо подорожей. Міністерство закордонних справ тепер також запроваджує рекомендації щодо подорожей, які стосуються всієї країни: Міністерство закордонних справ рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до України, які не є абсолютно необхідними. Ситуація в Україні може змінитися в найкоротші терміни", - йдеться у заяві.

Раніше сьогодні президент США Джо Байден закликав американських громадян негайно покинути Україну і попередив про потенційний великий конфлікт із Москвою, якщо американські та російські війська вступлять у бій на українській території.

Після цього Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило обов'язкову евакуацію сімей співробітників посольства в Києві.

Міністерство закордонних справ Латвії закликає своїх громадян, які наразі перебувають в Україні, найближчим часом покинути її.