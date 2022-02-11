У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
У Берліні завершилась зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
Жертву ДТП за участю кортежу Ярославського переїхали двічі, - ЗМІ
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
На переговорах в Берліні не змогли ухвалити спільний документ, - Єрмак
Росія має 48 годин, щоб розʼяснити свою військову діяльність біля України і в Криму, – Кулеба
Росія має 48 годин, щоб розʼяснити свою військову діяльність біля України і в Криму, – Кулеба
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
Єрмак назвав головні цілі сьогоднішньої зустрічі радників в "нормандському форматі"
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Схоже на підготовку блокади: Росія перекриває райони Чорного та Азовського морів, - ЗМІ
Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
Резніков про перекриття Росією акваторій Азовського та Чорного морів: очікуємо на сильну відповідь партнерів
ГоловнаСвіт

Норвегія закликає своїх громадян не їздити до України

"У зв’язку з напруженою та непередбачуваною ситуацією".

Норвегія закликає своїх громадян не їздити до України

Міністерство закордонних справ Норвегії рекомендує своїм громадянам не їздити до України без нагальної потреби. Відповідне застереження оприлюднене на сайті норвезького зовнішньополітичного відомства.

У міністерстві нагадали, що з 2014 року громадянам Норвегії рекомендовано не їздити до Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму. 

"У зв’язку з напруженою та непередбачуваною ситуацією в Україні Міністерство закордонних справ посилює застереження щодо подорожей. Міністерство закордонних справ тепер також запроваджує рекомендації щодо подорожей, які стосуються всієї країни: Міністерство закордонних справ рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до України, які не є абсолютно необхідними. Ситуація в Україні може змінитися в найкоротші терміни", - йдеться у заяві.

Раніше сьогодні президент США Джо Байден закликав американських громадян негайно покинути Україну і попередив про потенційний великий конфлікт із Москвою, якщо американські та російські війська вступлять у бій на українській території.

Після цього Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило обов'язкову евакуацію сімей співробітників посольства в Києві.

Міністерство закордонних справ Латвії закликає своїх громадян, які наразі перебувають в Україні, найближчим часом покинути її.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також