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​Британський співак Стінг продав Universal права на свої пісні

Суму угоди не розголошують, але її оцінюють приблизно у $300 млн.

​Британський співак Стінг продав Universal права на свої пісні
Фото: kp.ru

Британський співак Стінг (справжнє ім’я - Гордон Самнер) продав права на всі свої пісні компанії звукозапису Universal Music Group.

Про це повідомляє The New York Times.

Ідеться про  понад 600 сольних робіт музиканта, які він випустив із гуртом The Police. Відтепер Universal отримуватиме всі майбутні доходи від публікації музики Стінга.

Суму угоди не розголошують, але її оцінюють приблизно у $300 млн.

"Для мене дуже важливо, щоб моя творча спадщина мала домівку, де її цінують і поважають. Не тільки для того, щоб по-новому спілкуватися з відданими шанувальниками, але й для того, щоб познайомити з моїми піснями нову аудиторію, музикантів і покоління", - зазначив Стінг.

Нагадаємо, в січні спадкоємці Девіда Боуї продали права на всі його пісні за $250 млн компанії Warner Music.

У 2020 році  Universal Music Group купила весь каталог пісень Боба Ділана - колекцію, яка охоплює шість десятиліть і включає багато знакових композицій в історії музики.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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