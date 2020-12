​Боб Ділан продав авторські права на свої пісні компанії Universal

Компанія Universal Music Group купує весь каталог пісень Боба Ділана - колекцію, яка охоплює шість десятиліть і включає багато знакових композицій в історії музики.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціну угоди в компанії не повідомили, але, за даними джерел, знайомих з її умовами, це більше $200 млн. Всього колекція охоплює близько 600 творів - від пісень початку 60-х років, таких як "Blowin 'in the Wind" та "The Times They Are a-Changin'", до альбому, що вийшов цього року, - "Rough and Rowdy Ways".

"Не буде перебільшенням - сказати, що його величезна кількість робіт завоювала любов і захоплення мільярдів людей у всьому світі. Я не сумніваюся, що через десятки років, навіть століття, слова та музику Боба Ділана будуть і надалі співати і грати скрізь", - йдеться в заяві генерального директора Universal Лучіана Грейнджа.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року Боб Ділан став першим лауреатом Нобелівської премії з літератури, якому її присудили за тексти пісень. У своєму рішенні Шведська академія пояснила, що премія присуджена за "створення нової поетичної мови в рамках великої американської пісенної традиції".

Перемога Ділана спричинила багато розмов. Згодом ще більше розмов спричинило його мовчання щодо присудження премії та відмова приїжджати за нагородою. Деякі поквапилися розтлумачити це як вияв байдужості до нагороди, хоча Академія згодом сказала, що рок-музикант дуже цінує присудження йому премії.

У грудні 2016 року Боб Ділан увійшов до списку найвпливовіших євреїв світу.