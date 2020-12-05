Він, зокрема, був автором музики до фільмів Леоніда Осики.

3 грудня у віці 81 року помер український композитор Володимир Губа.

Про це повідомляє газета "День" з посиланням на кінознавця Сергія Тримбача.

За повідомленням, композитор помер після тривалої хвороби.

Володимир Губа є автором музики до фільмів "Камінний хрест", "Захар Беркут" та інших робіт Леоніда Осики, "Каштанка" Романа Балаяна, "Всюди є небо" та "Іду до тебе" Миколи Мащенка, циклу анімаційних фільмів про козаків, документальних стрічок та театральних вистав.

Губа – Народний артист України (1999). Лауреат премії ім. Лисенка (1997), лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (2014). Член Національних спілок композиторів і кінематографістів України.

Володимир Губа – один з композиторів-шістдесятників, є представником авангардного руху, який вплинув на сучасну українську композиторську школу.