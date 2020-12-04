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Warner Bros. випустить прем'єри 2021 року одночасно в кінотеатрах і на платформі HBO Max

У компанії зазначили, що одночасний показ в кінотеатрах і на стрімінговій платформі є тимчасовим заходом.

Warner Bros. випустить прем'єри 2021 року одночасно в кінотеатрах і на платформі HBO Max
Фото: EPA/UPG

Компанія Warner Bros. у 2021 році буде випускати прем'єри фільмів одночасно в кінотеатрах і на стрімінговому сервісі HBO Max.

Про це повідомляє The Verge.

"Ми живемо в безпрецедентний час, який вимагає креативних рішень, включаючи цю нову ініціативу Warner Bros. Pictures Group.Ніхто не хоче, щоб фільми поверталися на великий екран більше, ніж ми. Ми знаємо, що нові фільми - це життєва сила кінотеатрів, але ми повинні збалансувати це з реальністю, тому що більшість кінотеатрів у США, швидше за все, працюватимуть із зменшеною потужністю протягом 2021 року", - сказала генеральний директор Warner Bros. Ен Сарнофф.

У компанії зазначили, що одночасний реліз в кінотеатрах і на стрімінговій платформі є тимчасовим заходом.

Передплатники HBO Max в США отримають доступ до прем'єр Warner Bros. без додаткової плати.

Нагадаємо, у червні стрімінговий сервіс HBO Max прибрав фільм "Віднесені вітром" через расизм. У заяві HBO Max йдеться, що фільм 1939 року був "продуктом свого часу" й зобразив "етнічні та расові забобони", які "були неправильними тоді й неправильні сьогодні".Сервіс пізніше збирається повернути "Віднесені вітром" у свою колекцію з "обговоренням їх історичного контексту".

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