Відкриття відбудеться 12 грудня в режимі онлайн, а 13 грудня в церкві пройде перша служба.

У грудні 2020 року після майже п’яти років реставраційних робіт Андріївська церква в Києві стане доступною для відвідувачів.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Відкриття відбудеться 12 грудня в режимі онлайн, а 13 грудня в церкві пройде перша служба.

"Повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. До речі, автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи. А перед затвердженням фінального кольору та пофарбуванням було зроблено 36 тестових викрасок", - прокоментував реставрацію міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він також зазначив, що метою реставрації стало розкрити первісні рішення і бачення архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320-та річниця з народження якого відзначається цього року.

Фото: mkip.gov.ua

Фото: mkip.gov.ua

Фото: mkip.gov.ua

Нагадаємо, у 2017 році до Дня незалежності відкрили оглядовий майданчик Андріївської церкви.

13 грудня 2018 року Вселенський патріархат уперше провів службу в Андріївській церкві в Києві.