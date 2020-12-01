Марина Порошенко запропонувала Кличку співпрацю у Київській міськраді

Фракція «Європейської Солідарності» у Київській міській раді звернулася до Віталія Кличка та його політичноі сили із пропозицією до конструктивної співпраці в інтересах киян. Про це під час брифінгу заявила лідер команди «Європейської Солідарності» Марина Порошенко.

При цьому вона нагадала, що на виборах мера «Європейська Солідарність» підтримала Віталія Кличка.

«Ми йшли на вибори з чіткою програмою, стратегією щодо нагальних питань, які треба дуже швидко вирішувати в столиці. Саме цю стратегію ми сьогодні пропонуємо УДАРу для співпраці в новому складі Київської міської ради. Це і вирішення медичної проблеми у зв’язку з коронавірусом, надання необхідних ліжок, які оснащені киснем. Це і адекватна оплата праці медичного персоналу, масове тестування киян для того, щоб ми дійсно мали реальну картину захворюваності в Києві», – заявила Марина Порошенко.

«Я сподіваюся, що це і підготовка до наступної імунізації населення, коли ми отримаємо вакцину. Також це підтримка малого і середнього бізнесу, який дуже сильно постраждав у результаті абсолютно необдуманих і непрофесійних дій центральної влади. Це й карантин вихідного дня, й інші обмеження для ФОПів, які сьогодні дуже підривають можливість ефективно працювати, утримувати свої сім’ї, сплачувати податки в місцевий і центральний бюджет», – попереджає Марина Порошенко.

За її словами, актуальне також питання освіти, оскльки немає чіткого алгоритму, як навчатися в освітніх закладах, як працювати вчителям, освітянам в період пандемії.

«Ми розуміємо, що за останні місяці накопичилось дуже багато важливих питань, і їх треба вже зараз вирішувати. Сподіваємось, що вже наступного тижня відбудеться повноцінна робоча сесія Київської міської ради», – резюмувала Марина Порошенко.