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Україна має всі шанси стати потужною та конкурентоспроможною країною, - Зеленський

Президент нагадав про річницю референдуму про незалежність.

Україна має всі шанси стати потужною та конкурентоспроможною країною, - Зеленський
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди річниці Всеукраїнського референдуму щодо незалежності України.

Глава державина висловив переконання, що Україна має всі шанси стати потужною та конкурентоспроможною країною. Головне - докласти спільних зусиль.

"Головне ж сьогодні полягає в тому, що у нас є все необхідне, аби ми стали потужною та конкурентоспроможною країною. І Україна має всі шанси бути саме такою вже незабаром. Але це можливо за однієї простої умови – якщо всі ми разом докладемо для цього свої зусилля", - написав президент у фейсбуці.

Він також наголосив, що нині не час влаштовувати баталії на тему "Хто більше, краще та правильніше любить Україну?", і зауважив, що слово "Незалежність" варто писати з великої літери.

Володимир Зеленський зазначив, що боротьба за незалежність України триває й досі, й українці сьомий рік поспіль захищають її зі зброєю в руках.

"Вперше розповідаючи дітям, що таке Незалежність України, її суверенітет, свобода та самостійність, можна почути їхнє щире здивування: «А що, хіба може бути якось інакше?» На це запитання 29 років тому наше суспільство дало, без перебільшення, історичну відповідь: інакше бути не може. 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян сказали незалежній Україні «так»", - нагадав президент.

Нагадаємо, 1 грудня 1991 року в Україні відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності України, на якому волевиявленням народу було підтверджено Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою України, за який тоді проголосували 346 народних депутатів.

Вже наступного дня, 2 грудня 1991-го незалежність України визнали Польща і Канада, 4 грудня – Литва і Латвія. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року пройшов в один день з першими виборами президента України, ним став Леонід Кравчук.

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