Особливості утворення Бюро економічної безпеки

Перша редакція законопроекту передбачала повні президентські повноваження на утворення БЕБУ та призначення його керівника. Своєчасне рішення Конституційного Суду про такі неконституційні президентські прояви (на прикладі НАБУ) примусила законотворців вносити термінові коригування до проекту закону.

Подальша редакція проекту тільки закріплює здогадки про те, що БЕБУ, за негласною політичною «квотою», розподілено під президентське крило. Конкурсна комісія, що обирає три кандидатури на посаду керівника БЕБУ складається з: трьох членів за пропозицією РНБО (!) – консультативний орган обирає членів конкурсної комісії для держоргану, при тому, що Президент – це Голова РНБО і всі його рішення затверджує своїми указами. Інші два члени – визначає ВРУ за поданням податкового комітету, ще один – за поданням правоохоронного комітету, в обох випадках невластиві та непередбачені Конституцією та законодавством повноваження для ВР та комітетів. Ще троє осіб – від Кабінету Міністрів, тут взагалі правова темрява, в Конституції та законі про КМУ такого немає, хто, де, як, на який підставі, за яким розпорядчим документом обирає трьох осіб від КМУ невідомо. А це і неважливо, адже «законотворці» одразу передбачили, що шість з дев’яти якщо набереться, вже можна проводити конкурс, а також, що рішення комісії вважається прийнятим якщо проголосувало не менше п’яти осіб (ось так). Тому про трьох осіб від КМУ краще одразу забути (це правові фантоми). У підсумку: п’ятеро (по суті люди Президента) проти одного за поданням правоохоронного комітету ВР, розподіл очевидний. Чи взагалі обереться конкурсна комісія – це велике питання. Але ще більше питання її дієздатність, бо її роботу згідно цього закону забезпечує Секретаріат КМУ, який в законі про КМУ таких повноважень не має.

Наостанок – конкурсна комісія не перевіряє знання та кваліфікацію кандидатів, а лише проводить співбесіду. Міністр фінансів, через якого згідно закону про центральні органи виконавчої влади мало б відбуватись спрямування та координація діяльності БЕБУ, погодження її структури, а також і закон «Про державну службу» з його конкурсами, відставлені в сторону.

Чи зможе Президент в реальності отримати хоч якийсь (не кажучи вже про дієвий) правоохоронний орган, здатний виконувати свою функцію (чит. врівноважити президентські позиції для забезпечення стримання та противаг (захисту) в колі (чи в кодлі) непередбачуваних політичних конкурентів). Чи хтось навмисно, «в темну», підводить до деактивації хоч якось існуючої податкової міліції у складі ДФС, і неможливості БЕБУ народитись взагалі.

По-перше, закон про БЕБУ – це сублімація правової невизначеності. Усе, що можна вкласти в текст, який суперечить Конституції, нормам інших законів та здоровому глузду, усе туди запхнули. Починаючи з утворення, діяльності та визначення структури без участі профільного міністра, з можливістю БЕБУ видавати свої нормативні акти (!), та продовжуючи... численним переліком зауважень Головного юридичного управління ВР про невідповідність Конституції та іншим законам, які комітетом не враховано. Але «законотворці» у такому випадку вирішили, що треба просто вставити «геніальну» за своїм змістом фразу «інші закони застосовуються до БЕБУ та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону» і все. Але забули додати, що якщо Конституція суперечить нормам закону про БЕБУ, то її норми нікчемні. Отже, з таким «правовим набором» запустити цей орган буде просто неможливо внаслідок суцільних правових колізій.

По-друге, щодо «тиску на бізнес». В положеннях закону колосальна дискреція - на БЕБУ покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Це визначення можна довести до абсурду, бо навіть і «Незаконна порубка» посягає на функціонування економіки. Далі - «Критерії ризиків визначаються БЕБУ самостійно». А ось таке як: «критерії ризику, поділяються на критерії, пов’язані …, та фінансовими втратами держави від оптимізації сплати податків тощо». Тобто, оптимізація податків в розумінні законодавця вже закладена в «програму» БЕБУ як злочинний прояв. І найголовніше: витребування БЕБУ інформації та/або документів від підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб може здійснюватися відповідно до їх підслідності та в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. Зазначена фраза виключає дослідче отримання документів у підприємців, а це значить, що отримувати документи БЕБУ зможе тільки за наявності кримінальних проваджень, отже їх будуть вносити до ЄРДР багато і часто, навіть щоб просто запросити документи у підприємства. Відповідно всі ризики чергового тиску на бізнес на тому, хто таке «запровадив».

По-третє, якщо БЕБУ, після прийняття закону не запрацює (з таким підґрунтям це реальність), а в СБУ цим законом вже заберуть економіку, то єдиним органом, який буде продовжувати «боротьбу з загрозами економіці» - буде Нацполіція. При тому, що статтю 209 ККУ (легалізація злочинних доходів) законодавчо «підкоригували» так, що зараз по ній навіть і дільничний може працювати, то не складно передбачити, ким саме буде заповнено та зайнято цю прогалину по контролю економіки.

Чи буде залишатись на плаву податкова міліція після прийняття закону? Ні. Одразу чекайте на масове звільнення працівників за вислугою років, хто за скороченням штатів та ліквідацією – в суди. Роботу працювати вже точно ніхто не буде. А Нацпол буде.

Якщо Президент хоче дійсно отримати «важель» для «політичної позиції» (називаємо речі своїми іменами) треба утримати та укріпити Мінфін з його ДПС, ДМС, Держаудитслужбою та Фінмоном, плюс до цього інститут спеціальних кадрів (Ірпінь). Підсилити Мінфін перетвореною у нормальний контролюючий орган ДФС з фінансовою поліцією (ДПС вже настав час перетворити на сервісну службу і прибрати СМКОР). Ось там реально сформується хоч якийсь стрижень для утримання економіки та фінансів на плаву, бо інакше … новий БЕБУ не народиться, а старого вже не буде, і «байстрюки» чекати не будуть.