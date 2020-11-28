У Польщі поранили двох українських студентів, вони у тяжкому стані(оновлено)
У Польщі поранили двох українських студентів, вони у тяжкому стані(оновлено)
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі
Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі
Ексголову "Нафтогазу" Бакая засудили "за особливо велике шахрайство"
Ексголову "Нафтогазу" Бакая засудили "за особливо велике шахрайство"
Встановлено офіційну причину смерті Марадони
Встановлено офіційну причину смерті Марадони
ГоловнаБлогиЯрослава Ведмедя

Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?

Цьогорічний День пам’яті жертв Голодомору в Україні відбувається одразу після Чорної П’ятниці. І за інших обставин я би не додумався дослідити онлайн-популярність цих двох подій. Google Trends показує, що за останні роки українці значно втратили в інтересі до подій Голодомору, зате щороку приростає популярність головного шоппінг-дня. 

Фото: надано автором

Для багатьох Голодомор залишається незручною темою. Все частіше чуємо: «Досить вже скиглити, скільки можна мусолити цю тему? Навіщо згадувати про трагічне, давайте жити далі»… Але ніколи ми не зможемо жити далі, не винісши уроки з минулого. Будь-який психолог-першокурсник скаже, що, не усвідомивши й не переживши всі свої дитячі страхи й рани, людина повноцінно не зможе віднайти себе у соціумі, особливо, якщо це дитинство було скаліченим. Відірвати від нас пам’ять про Голодомор, це ніби, як у вас проти вашої волі вирізали печінку, а вам пропонують про це просто забути і жити далі. Пам’ятайте: катові завжди вигідно, аби жертва мовчала! 

І ми мовчали…

Але жертва була не одна, і не дві… Їх були мільйони: цифри коливаються від 3,9 до 7,5 мільйонів померлих від голоду 1932-33 рр., а разом з ненародженими дітьми – цифра сягає 10 мільйонів. Серед загиблих 93% селян і 7% містян. У 1932–34 рр. внаслідок надсмертності померла кожна 4 літня людина, кожна 7 дитина і кожен десятий дорослий працездатного віку. Голодомор залишив глибокі сліди на демографічній структурі населення, які помітні й до сьогодні, а його масштаби яких можна порівняти з втратами під час Другої світової війни. Але навіть під час жорстокої німецької окупації смертність селян буде втричі меншою…

Чому ми досі не маємо глобального процесу над сталінізмом, комунізмом? 

У Другій світовій війні Україна втратила від 6,75 мільйонів до 8 мільйонів людей. Але це за шість років війни… Під час Голодомору ми маємо більші втрати усього за рік-два. Однак досі за ці звірства комуністична ідеологія і прямі спадкоємці Радянського Союзу в Російській Федерації не понесли ніякого покарання. Більше того, не будучи досі покараними, вони не лише не визнають Голодомору, але й продовжують діяти антигуманно й у ХХІ столітті, обстрілюючи мирних людей, несучи смерть і спустошення в Україні, Грузії, Сирії… 

Сьогодні наші північні сусіди творять культ Сталіна, говорячи про нього як супер топ-менеджера, геніального управлінця… Ви можете уявити, щоб зараз німці творили культ Гітлера і виправдовували, скажімо, «найкращі авіаудари» по Британії розвитком німецької авіації? Ні. Тому що Німеччина засудила фашизм, зробила правильні висновки, очистилася від людиноненависницької філософії, покаялася, і хоча після Другої світової війни була зруйнованою – відродилася, розвивається і нині є одною з потужних цивілізованих країн у світі. 

Чому на світовому рівні прагнення засудити комунізм, як і фашизм, нацизм, перетворився на непродуктивну риторику? Чому тема Голодомору досі не стала надбанням світової громадськості? Тому що в певний період на догоду Путіну ми почали мовчати… А за нами – почала мовчати і світова спільнота.

Фото: надано автором

Йде 30-й рік Незалежності, а ми не маємо ані точних цифр, ані імен жертв Голодомору, ані списку наших катів. Чому ми досі блукаємо, шукаємо свій шлях, чому виникають сумніви щодо мовного питання, чому сумніваємося у правильності повернення до європейської спільноти, чому сьомий рік іде російсько-українська війна, а ми вагаємося: хто наші друзі, а хто недруги? Відповідь полягає у тому, що ми себе ще не віднайшли як нація. Тобто, ми не дійшли до самоусвідомлення. Бо не знаючи реального минулого, ми не розуміємо теперішнього, а відтак – не маємо майбутнього. 

Частково – не з нашої вини, бо Геноцид був задуманий як класична схема знищення національної спільноти, а потім, після масових вбивств, під карним страхом людей змушували про це забути, мовчати. Але зернини правди проростають крізь морок – і у нас зараз є унікальна можливість дізнатися про минуле, оприлюднити його, не забувати, а згадувати. Завдання нашого покоління – встановити правду, цифри, факти, і один із найкращих засобів для цього – долучитися до створення єдиного у світі цілісного новітнього Музею Голодомору, в якому діятиме не лише експозиція, а й потужна наукова-дослідна база, яка по крихтах, по зернинах збиратиме всю правду про цю сторінку історії нашого народу. 

Наша агенція Postmen долучилася до створення краудфандингової платформи zernapravdy.org. Починаючи роботу з Музеєм Голодомору, ми розуміли, що хочемо не просто запустити фандрейзингову кампанію на створення Музею Голодомору, але й створити краудсорсинг-платформу, яка би дозволила збирати, синхронізувати і верифікувати чисельні дані і свідчення щодо Голодомору від усіх українців. Це буде дуже масштабний проект.

Ми почали з простої ідеї – кожна пожертва буде відроджувати пам’ять про одну жертву. В такий спосіб ми крок за кроком згадуватимемо, і в певному сенсі поминатимемо, всіх померлих від голоду. Для старту платформи була оцифрована Книга Пам’яті, яка містить верифіковану архівами інформацію про 900 тисяч жертв. У наступних версіях платформи ми додамо нові джерела даних про померлих і створимо механізм їх синхронізації з Книгою Пам’яті. Далі ми плануємо створити для користувачів можливість завантажувати на платформу свідчення про загиблих і додавати матеріали – фото, відео, тексти і інші медіа. Все це, зрештою, витворить багатошарову і обширну платформу, яка надасть і візуалізує всі наявні дані щодо жертв Голодомору. 

Фото: надано автором

Першою візуалізацією є Карта Пожертв – це вже дозволяє мати деякі судження щодо місць, куди доля занесла нащадків убитих Голодомором. До речі, саме ця карта підтвердила результати нашого дослідження (яке ми провели перед розробкою платформи), що Голодомор – тема, яка об’єднує ВСІХ українців. Географія перших внесків показує нам і Луганськ, і Донецьк, і Севастополь, і Сімферополь, бачимо Схід і Захід, Північ і Південь. Неймовірно, але зернина правди також «засівають» з Німеччини, Польщі, Португалії, Франції, Британії, Канади, США, є благодійні внески навіть з Росії, з Сибіру.. Це означає, що люди з українським корінням є всюди, для них це важливо і ніяка пропаганда не в змозі приховати істину. Бо всі ми знаємо, що правду не сховаєш.

Креативна ідея платформи zernapravdy.org побудована навколо зернини. Унікальної, як і людське життя. Ми хочемо «проростити» ці зерна – дати їм життя в нашій пам’яті, в пам’яті народу. Кожен, вшановуючи пам’ять жертв Голодомору й роблячи посильну пожертву на цій платформі, відкриває пам’ять про конкретну жертву Голодомору, ім’я цієї людини й відомості про неї проступатимуть на зернині і стануть відомими. 

Згідно з дослідженням, що провів Postmen, майже 60% респондентів визнали, що Голодомор торкнувся їхніх родин, а 16% про це не знають. У 37% опитаних є фото, історії, документи та свідчення часів Голодомору, 71% з них готові ними поділитися на офіційному сайті Музею Голодомору. Зрозуміло, що сума благодійних внесків залежить від фінансової спроможності родин. 58,6% респондентів прийнятною для себе визнали суму до 250 грн. Але будь-який посильний внесок кожного є вкрай важливим. Бо якщо таких внесків буде хоча би стільки, як і жертв Голодомору, то українці зможуть віддати належну шану загиблим, відкрити їхні імена, знайти втрачені відомості про свої родини, пролити світло правди на жертв і на звіряче обличчя їхніх катів. 

Ярослав Ведмідь Ярослав Ведмідь , Засновник агенції Postmen
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також