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​Україна вшановує сьогодні пам’ять жертв голодоморів

Вшанують жертв Голодомору 1932-1933 років та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

​Україна вшановує сьогодні пам’ять жертв голодоморів
Фото: Київська міська рада

Україна вшановує сьогодні день пам’яті жертв голодоморів: Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

Як повідомили у Київській міській раді, о 16:00 пройде хвилина мовчання за жертвами.

В українській столиці обмежать проведення заходів розважального змісту в будь-яких форматах. На території усього міста приспустять або вивісять із траурною стрічкою Державний прапор України. Кияни також долучаться до загальноукраїнської акції "Запали свічку".

Відбуватимуться скорботні молитви, церемонії покладання квітів і встановлення лампадок: на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3), до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років на Михайлівській площі та інших пам’ятних місцях.

В онлайн-форматі та соціальних мережах триватимуть інформаційні, просвітницькі та інші тематичні заходи під загальним гаслом "Збережи пам’ять. Збережи правду". В освітніх закладах пройдуть тематичні уроки, виховні години, лекції, меморіальні заходи, книжкові та фотовиставки.

До 6 грудня в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва організовано книжкову виставку «Трагедія незнищеної волі».

Також в онлайн форматі на вебсайті Державного архіву м. Києва можна ознайомитись із архівними документами «До роковин вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні».

Заходи відбудуться і в інших містах країни.

Зазначимо, восени 1932 року комуністична влада розпочала спеціальну каральну операцію – масовий штучний голод. Унаслідок умисного створення умов, несумісних із життям, за кілька місяців 32-33 років в Україні загинули мільйони людей.

Страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості жертв. За деякими оцінками, голодом закатовано понад 7 мільйонів українців.

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