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Бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС
Фото: glavcom.ua

Від початку доби, 27 листопада, незаконні збройні формування РФ на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомила пресслужба ООС.

"Так, у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Опитне ворог застосував ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі провокував українських захисників із підствольного гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Також поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

В ООС також додали, що у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 7 гектарів території та передано на знищення 122 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці на Донбасі два рази порушили мирні домовленості. Ворог стріляв у передмісті Авдіївки. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було.

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