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Від початку доби на Донбасі окупанти вже тричі відкривали вогонь

У лавах ООС втрат не було.

Від початку доби на Донбасі окупанти вже тричі відкривали вогонь
Фото: Макс Левин

Станом на 12:00 27 листопада на лінії бойового зіткнення на Донбасі зафіксовано три порушення режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони.

"Вночі, у районі населеного пункту Авдіївка, що на Донецькому напрямку, ворог відкрив вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. А в ранкову пору поблизу Опитного противник провокував українських воїнів пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета", - сказано в повідомленні.

На Луганському напрямку, ближче до опівдня, окупаційні війська здійснили постріл із ручного протитанкового гранатомета в бік позицій наших захисників поблизу Шумів.

Бойових втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Як повідомляли, упродовж минулої доби, 26 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці на Донбасі два рази порушили мирні домовленості. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було

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