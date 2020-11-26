У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
В УЄФА завершилося засідання у справі про матч Швейцарія - Україна
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​Корвет vs 266 км нового автошляху
​Корвет vs 266 км нового автошляху
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ (оновлено)
Степанов підтвердив можливість локдауну
Степанов підтвердив можливість локдауну
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Російське видання знайшло "третю доньку Путіна"
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
ГоловнаСуспільствоПодії

У будівлі президії Національної академії аграрних наук у центрі Києва виявили схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою

Обшуки проводили для отримання додаткових доказів за фактами заволодіння посадовцями майном НААНУ.

У Печерському районі столиці Служба безпеки України виявила схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів та вибухівки у будівлі президії Національної академії аграрних наук.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"У межах розпочатого кримінального провадження, співробітники СБ України проводили обшуки у трьох областях України для отримання додаткових доказів за фактами заволодіння посадовцями майном Національної академії аграрних наук України. Керівництво Академії також підозрюється у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили документацію та речові докази, які можуть підтверджувати протиправні дії чиновників.

Крім того, в ході обшуків у центральному офісі Академії, розташованому поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади, оперативники спецслужби виявили у підвальних приміщеннях установи арсенал військових засобів ураження.  Правоохоронці вже ідентифікували та вилучили 4 РПГ, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 та Ф-1, декілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди  та велику кількість набоїв до автоматичної зброї.

Наразі слідчо-оперативною групою та експертами продовжуються обшуки приміщень та вилучення військових засобів ураження.    

Раніше повідомляли, що СБУ заблокувала канал переправлення російських військових комплектувальних засобів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також