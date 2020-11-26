Громадянинові РФ заборонили в'їзд до України на три роки.

Прикордонники не пропустили до України оператора пропагандистського телеканалу Russia Today, котрий мав намір транзитом потрапити на територію Росії. Зрештою, іноземцеві заборонили в'їзд до України на три роки.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Іноземець 1971 року народження прямував у нашу державу автомобілем. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску "Кучурган", що в Одеській області. Чоловік заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови в Росію.

Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. З’ясувалося, що у прикордонників щодо нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого його країною Криму.

"У ході додаткової перевірки співробітники Подільського прикордонного загону також встановили, що в період окупації півострова дана особа потрапляла туди з території РФ авіаційним сполученням. У Криму чоловік проводив відеозйомки для телеканалу Russia Today", - сказано в повідомленні.

Через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону і на три роки заборонили в’їзд в Україну.

Раніше в листопаді Мінкульт визнав російського музиканта Макса Фадєєва загрозою для нацбезпеки України.